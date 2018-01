Noorelt välismaale – edulugu veel pole, lootust küll

Korvpalliliidu president Jaak Salumets viskab õhku küsimuse, kas välismaale minevad noorkorvpallurid on selleks vaimselt valmis. „Matthias Tasse on Eestis üks, kuid tippklubi juures on kümme temasugust meest ja sellises konkurentsis tuleb ennast iga päev tõestada,” nendib ta. „Pealegi tuleb seda kõike teha üksinda, kodust kaugel. Eestis tekitab juba Audentesesse tulek šoki – treeningukoormused suurenevad järsult. Euroopas on kontrast ja šokk veel suurem.”