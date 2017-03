25-aastane Cann oli ilmselgelt vaimustuses oma koduülikooli South Carolina edust USA üliõpilasmeistrivõistlustel. Teatavasti alistas South Carolina eile Florida 77:70 ja pääses esmakordselt nelja meeskonna finaalturniirile.

I might have to order me a Kotsar Jersey— A-ARON (@AJCann60) March 26, 2017