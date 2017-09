Neli tänavakorvpallurit pääsevad EOK palga peale

Eesti Olümpiakomitee tippspordikomisjon kinnitas tänasest toetust saavate suvealade sportlaste ja treenerite nimekirja 2020. aasta Tokyo olümpiaalaks nimetatud 3x3 tänavakorvpalli koondislased. Täpsemalt hakkavad neli 3x3 korvpallimeeskonna mängijat saama C-kategooria olümpiatoetust 500 eurot kuus.

EOK asepresidendi ja tippspordikomisjoni esimehe Tõnu Tõniste sõnul vaatab komisjon toetuste nimekirjad regulaarselt üle. „Seekord oli mitu asja, mis valmistasid rõõmu. Tänu headele tulemustele oli põhjust nii mõnedki sportlased tõsta varasemast kõrgema taseme toetuse saajate hulka. Eriti hea meel on muidugi selle üle, et üle pika aja sai Eesti vehklemisnaiskonna näol maailmameistrid ning seetõttu oli põhjust määrata EOK kõige kõrgem palgastase. Rõõmu tegi ka see, et nii mõnigi noorsportlane, kes seni oli kuulunud EOK noorte saavutusspordi toetussüsteemi, andis põhjust tõsta ennast olümpiaettevalmistusprogrammi, nii et potentsiaali on kõvasti. Väga head meelt teeb uue ala lisandumine EOK olümpiaettevalmistustoetuste nimekirja – 3x3 korvpall on uus perspektiivikas olümpiaala, kus Eesti kuulub maailmareitingus üheteistkümne parema hulka,“ sõnas Tõniste EOK pressiteates.

C-taseme toetuse määrab EOK tippspordikomisjon sportlastele, kellel tiitlivõistlustelt veel kõrget kohta ette näidata pole, kuid kelles nähakse perspektiivi jõuda lähiaastatel vähemalt maailma esikümnesse. Komisjon otsustas seekord C-taseme igakuist ettevalmistustoetust 500 eurot määrata kokku 50, kusjuures osad toetused lähevad ala sees sportlaste vahel jagamisele. Kokku hakkavad C-taseme toetust saama täies mahus või jagatuna 55 sportlast. C-taseme toetust hakkavad uue olümpiaala esindajatena saama ka neli sportlast 3x3 korvpallimeeskonnast.

Eesti Korvpalliliidu peasekretär Keio Kuhi märkis, et 3x3 korvpalli olümpiaalaks saamine on loonud uued võimalused. „Loodame, et oskame neid võimalusi õigesti ära kasutada. Samuti oleme tänulikud EOK-le otsuse eest eraldada vahendeid ala arendamise jaoks, mis omakorda annab tõuke meie plaanide realiseerimiseks. Tänavakorvpall on Eestis juba aastaid olnud au sees ning selle eest peame suuresti tänulikud olema kohalikule tänavakorvpalli eestvedajale Reigo Kimmelile. Siit on hea edasi minna!" ütles Kuhi.

Olulise uuendusena kinnitas EOK tippspordikomisjon olümpiaettevalmistusprogrammi kuuluvate sportlaste treenerite uue toetussüsteemi, viies treenerite toetused otsesesse seosesse sportlaste tulemustest. „Nagu sportlased saavad toetust vastavalt oma tulemustele, hakkavad ka nende treenerid samamoodi toetust saama vastavalt nende treenitava sportlase tasemele. Kategooriad on sarnaselt sportlaste toetussüsteemile kolm: A, B ja C. A-taseme sportlase treener saab A-taseme treeneri toetust jne. Usume, et see annab treeneritele suurema kindlustunde ja võimaluse tegeleda ka rohkem noortetööga,“ rääkis Tõniste.

A-taseme sportlase treener hakkab saama kuus 1500 eurot toetust, B-taseme sportlase treener 1200 eurot ja C-taseme sportlase treener 600 eurot. Alates septembrist on A-taseme toetust saavaid treenereid seitse, B-taseme treenereid üheksa ja C-kategooria treenereid 23.