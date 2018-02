NCAA skandaal kogub tuure, uurimise all ka Eesti korvpallurite tiimikaaslased

Möödunud sügisel laiema avalikkuse ette jõudnud ülikooliliiga NCAA korruptsiooniskandaal sai nädalavahetusel senisest veelgi kõrgema meediatähelepanu osaliseks.

USA keskkooli- ning ülikoolisportlased on amatöörid, kellele ei maksta võistlemise eest palka ning kes ei tohi vastu võtta ka teisi rahalisi auhindu, kirjutab ERR Sport. Septembris esitas New Yorgi prokuratuur pärast kaks aastat kestnud uurimist süüdistuse nelja NCAA programmi kuuluva korvpallimeeskonna abitreeneri vastu, leides, et mehed maksid noorkorvpalluritele suurel hulgal raha, suunamaks neid vastu võtma kindlate finantsnõustajate ja spordiagentide teenuseid.

Reedel avalikustas Yahoo Sports raporti, millesse kaasatud FBI dokumentide alusel on reeglite vastu eksinud vähemalt 20 NCAA I divisjoni tippülikooli, teiste hulgas traditsioonilised hiiud Duke, Kentucky, North Carolina ja Michigan ning eestlaste Maik-Kalev Kotsari ja Rauno Nurgeri koduülikoolid South Carolina ja Wichita State.

Väidetavalt maksti Kotsari endisele meeskonnakaaslasele P.J. Dozierile South Carolina eest mängimise ajal enam kui 6000 dollarit, Nurgeri endine tiimikaaslane Fred VanVleet teenis üle tuhande dollari. Uurimise all on ka sellel hooajal South Carolina ridadesse kuuluv Brian Bowen.

Praegustest NBA mängijatest on teiste hulgas skandaali tõmmatud näiteks drafti esimene valik Markelle Fultz, Kyle Kuzma, Dennis Smith Jr., Isaiah Whitehead, Josh Jackson ja Bam Adebayo, nendele palluritele makstud summad on enamjaolt viiekohalised. Lisaks rahasummadele said teatud mängijad teisigi keelatud hüvitisi, näiteks maksti kinni nende hotellitoad, lennupiletid ja söögikorrad.