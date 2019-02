Lõbusalt rääkides, aga kindlal toonil avaldas Moultrie soovi koondist abistada: “Kui mulle Eesti pass antakse, siis võtan selle vastu.”

Arnett arvab, et VTB liiga neljas koht on Kalev/Cramo jaoks reaalne. "Meie jaoks muidugi, meie jaoks on kõik võimalik. Kui me tuleme väga keskendunult mängule, siis on kõik tiimid meie jaoks võidetavad. Seda näitasime väga hästi ka Jenissei vastu," ütles ta pärast esmaspäevast 109:91 võidumängu Krasnojarski Jenissei vastu.

