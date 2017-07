Naiste korvpallikoondise vastased EM-valiksarjas on Valgevene, Poola ja Türgi

Täna loositi Münchenis 2019. aasta naiste EMi valiksarja alagrupid, oma vastased sai teada ka Eesti koondis.

Eesti loositi B-alagruppi, kus vastasteks on Poola, Valgevene ja Türgi. Valiksarjas osalevad 32 naiskonda jagati kaheksasse gruppi. Kahe aasta pärast Lätis ja Serbias peetavale finaalturniirile pääseb valiksarjast 14 paremat - kõigi alagruppide võitjad ning kuus edukamat teise koha omanikku.

Türgi lõpetas äsja Tšehhi toimunud EM-finaalturniiri viienda kohaga, võites teiste hulgas Lätit, Valgevenet ja Slovakkiat. Maailma 12. reitinguga Valgevene omakorda lõpetas eelviimase ehk 15. kohaga.

Poola mängis ühes valikgrupis Belgia ja Valgevenega ning lõpetas selle kolmandana. Korra võideti kodus Valgevenet 65:56, võõrsil kaotati neile 62:79 ning kaks korda jäädi alla Belgiale, sh kodus 61:77.

Eesti koondist juhendab uues tsüklis Janne Rits. Teine treener on Toomas Annuk, kolmas Marko Parkonen. Füsioterapeudid on Rainar Vahtrik ja Indrek Ruut, mental coach Kristel Kiens ning osalise koormusega treener/mänedžer Gerly Kostla.

Toimunud on kaks treeningkogunemist, mille puhul peamiselt oli tegu koormustestidega. Koondis, mis koosneb 26 kandidaadist, koguneb uuesti augustikuus.

Valikmängud peetakse tänavu novembris ning tuleva aasta veebruaris ja novembris, iga "akna" sees kaks kohtumist.