Eesti Korvpalliliidu juhatus valis täna nelja kandidaadi seast rahvusnaiskonna uueks peatreeneriks Janne Ritsi.

Ära kuulanud kõigi kandidaatide nägemuse, võttis juhatus enam kui tunni aruteluaega ning volitas selle tulemusel EKL-i presidendil ja pesekretäril alustama läbirääkimisi Janne Ritsiga.

Lisaks Ritsile kandideerisid Andres Sõber, Indrek Ruut ja Howard Frier.

Alaliidu president Jaak Salumets ütles, et tehtud valik oli juhatuse otsus: "Konkurents oli tugev. Arutelu oli elav ja pingeline, kaaluti mitut varianti."

Igapäevaselt töötab Rits noortetreeneri kui Tallinna Ülikooli klubinaiskonna treenerina ning on ka U18 neidude koondise peatreener. Ülesandeid on üpris palju, sestap on ka väga oluline, kellest saavad Ritsi abitreenerid naiste koondise juures.

Naiste koondis lõpetas novembris 2017. aasta EM-valikturniiri tugevas alagrupis ühegi võiduta. Jaanus Levkoi juhendamisel kaotas Eesti naiskond Prantsusmaale 41:69 ja 47:76, Horvaatiale 55:67 ja 45:86 ning Hollandile 63:66 ja 46:70.

Naised alustavad novembrikuus uue EM-kvalifikatsioonitsükliga.