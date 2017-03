Kõigil korvpallisõpradel on sel nädalal Tartu Ülikooli spordihoonesse asja lausa õige mitmel päeval. Kui esindusmeeskond Tartu Ülikool peab kodus kaks kohtumist nädala sees, siis nädalalõpp toob spordihoonesse harukordse hulga nooremaid korvpallureid – U16 vanusegrupp peab etappi Euroopa Noorte Korvpalliliiga (EYBL) raames ning U14 vanusegrupil on etapp pidada Balti Poiste Korvpalliliigas (BBBL).

EYBL U16 etapil peetakse esimesed kohtumised juba neljapäeva õhtul, 16. märtsil ning auhinnatseremooniaga alustatakse pühapäeval kell 14. Tihedasse nädalavahetusse on pakitud kokku 8 meeskonna 20 kohtumist. Tartusse sõidavad meeskonnad Lätist, Leedust, Venemaalt, Belgiast, Itaaliast ja Eestist.

Reedel, 17. märtsil algaval U14 vanusegrupi BBBLi etapile on samuti tulemas 8 meeskonda, kuid Balti liiga ulatus muidugi veidi väiksem – tulemas satsid Eestist, Lätist, Leedust ja Soomest.

Võõrustajad BC Tartu korvpallikoolist on mõlemas liigas kodusele etapile vastu minnes heas seisus. U16 meeskond on liiga kõrgeimas divisjonis Euroopa satside seas hetkel 8 võidu ning 2 kaotusega kolmandal kohal, U14 hoiab Balti liigas 7 võidu ning 3 kaotusega neljandat positsiooni. Selge on see, et mõlemad grupid loodavad kodupubliku ees võiduskoori kasvatada ning seisu parandada.

„U16 võistkonna lootus viimaseks etapiks on kindlustada pääs liiga superfinaali, st 6 parema hulka. Sellega oleksimegi ka täitnud hooaja suurima eesmärgi – edasine on juba boonus. U14 soovib Balti liigas kindlasti võitude arvu kasvatada ning superfinaaliks maksimaalselt hea asetus saada,“ sõnas meeskondade eesmärkide osas Tartu Ülikooli Akadeemilise Spordiklubi noortekorvpalli juht Gert Prants.

„Korraldajana, tuleb tõdeda, on pinge suur, kuid tuleb rõõmustada, et meil on au kaht sedavõrd kõrgetasemelist turniiri võõrustada. Selline juhus ei ole kindlasti mitte sage ning pakub väljakutset nii meile kui poistele,“ lisas Prants nädalavahetuse eelvaateks.

U16 EYBL mängud toimuvad neljapäeva õhtul Tartu Ülikooli spordihoone IV pallisaalis, reedel, laupäeval ja pühapäeval aga esindusmeeskonna kodus, II pallisaalis. U14 vanusegrupp peab Balti liigas kõigil kolmel võistluspäeval kohtumisi TÜ spordihoone IV pallisaalis.