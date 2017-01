U-18 noortemeeskonnast niriseb kodusesse rohtukasvanud korvpallitiiki puhast allikavett.

Hasart ja mängulust, võidutahe ja koostöövalmidus, tunnete avaliolek nii õnnestumiste kui ka ebaõnnestumiste puhul. Need on väga head omadused, mis Läänemere maade karikaturniiri võitnud U-18 koondise mängus silma torkasid. Treenerid lubasid hoolealustel eksida ja poisid ei kartnud vigu teha, sest see on loomuliku õppe osa. Liidrid julgesid võtta vastutust, kui vaekauss tuli enda kasuks pöörata, ja väiksema rolli täitjad higistasid vapralt, et mänguminuteid õigustada. Pole kahtlustki, et need 16–17-aastased noored tahavad paremateks korvpalluriteks kasvada.