Müürsepp meenutab USA-aegu: jõime Tammertiga kümme õlut, aga tema ei jäänud üldse purju - tuli välja, et ta ei joonudki päris õlut!

Müürsepp meenutas muheledes seika, kui ta USA-s ülikoolis õppinud ja treeninud Aleksander Tammertiga väljas käis, kirjutab ERR Sport.

"Dallases Aleksander Tammert helistas mulle ükspäev ja läksime pruulikotta, et teha mõned õlled ja saada tuttavaks. Ma veel küsisin Sassi käest, et kas õlut teeme. "No teeme. Ma küll muidu õlut ei joo, aga okei. Mulle root beer." Siis kui see lihamägi oli juba kümme root beeri ära joonud, samal ajal kui mina kümme tavalist, siis mul tekkis küsimus, et kas seda meest ei kõiguta mitte miski. Siis Tammert vastas, et see ongi root beer, see on alkoholivaba. Seda oleks võinud vähe varem öelda," muheles Müürsepp.

Vaata kogu saadet siit: