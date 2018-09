Muudatus naiste korvpallis: Eesti, Läti ja Leedu klubid hakkavad võistlema ühisel turniiril

Eesti Korvpalliliidu presidendi Jaak Salumetsa sõnul on tegemist igati kiiduväärt projektiga, kuid lõplikud järeldused saab teha eesoleva hooaja möödudes. „Leedukad tundsid ise huvi, et Eesti ja Läti klubisid kaasata. Neli naiskonda Eestist olid mõttega koheselt päri ja meie ülesanne pühapäevasel koosviibimisel oli asi lihtsalt fikseerida. Aasta pärast näeme, milliseid plusse ja miinuseid selline kooslus andis, aga kindlasti on meie naiskondade jaoks tegemist positiivse muutusega. Kui juba Leedu tunneb huvi konkurentsi laiendamise vastu, siis Eesti jaoks on see ammugi oluline. Kuskilt peab ka naiste korvpall kõrgemal tasemel mänge juurde saama.“

Turniir peetakse kolmes ringis:

1. oktoobrist kuni 20. novembrini peetavas esimeses ringis on konkurentsis Läti ja Eesti naiskonnad (kokku 12), kes mängivad omavahel kõik ühe korra läbi. Eesti klubid: Tallinna Ülikool, Tartu Ülikool/Kalev, G4S Noorteliiga, Audentese Spordiklubi. Läti klubid: BK Liepāja/LSSS, RSU, BK Saldus/Sporta skola, BK Daugavpils, BK Jelgava, TTT Rīga Juniores, Latvija U16, TTT Kadetes. Samal ajal mängivad isekeskis ühe ringi ka Leedu võistkonnad.

Teises ringis liituvad valitsev Läti meister TTT Riia ja esimese ringi kaks parimat Eesti-Läti Ühisliiga klubi viie Leedu naiskonnaga: Vilniuse Kibirkštisi, Kaunase AIST-LSMU, Klaipeda Fortuna, Siuliai Ülikooli ja Ukmerge Vilkmergega. Kõik mängivad läbi kaks ringi. Ülejäänud 10 naiskonda mängivad samuti läbi kaks vooru.