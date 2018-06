Mis saab Tartu Ülikooli ootamatu otsuse valguses Sokust ja Taltsist?

Tartu Ülikooli korvpallimeeskonna kandvateks jõududeks olid lõppenud hooajal 35-aastane Janar Talts ja 33-aastane Tanel Sokk. Tulevaks hooajaks tuleb meestel leida suure tõenäosusega uued tööandjad, kuna Tartu Ülikool otsustas edasi minna ainult oma kasvandike ja ülikoolis õppivate palluritega.

Lõppenud hooajal Tartu Ülikooli Eesti meistrivõistlustel hõbemedaliteni aidanud Sokk ja Talts on mõlemad praegu puhkusel ning võistkonna otsus tuli nende jaoks mõneti üllatuslikult.

“Natuke aimasin, et niimoodi võib minna, kuid täpsest uudisest sain teada alles pool tundi tagasi,“ tunnistas Sokk, kelle leping klubiga on praeguse seisuga lõppenud. “Leppisime juba varasemalt kokku, et pikematest plaanidest ei räägi.“

“Lootsin, et klubil on suuremad sihid, kuid tulevikku on alati raske ennustada,“ tunnistas Sokk ja lisas, et enda tuleviku kohta ei oska ta midagi lõplikku praegu öelda. “Suvi on ees. Praegu konkreetsed plaanid puuduvad. Kuna perekond elab Tallinnas, siis võib Tartu otsus teha edasised plaanid lihtsamaks.“

Talts tunnistas samuti, et klubi ei olnud edasisest plaanidest varasemalt rääkinud ja seetõttu ei oska ka tema enda tuleviku kohta midagi konkreetset öelda. “See on kindlasti suur uudis ja värske uudis. Seega ei oska tõesti öelda, mis minu seisukohast edasi saama hakkab,“ tõdes Talts.