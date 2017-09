Mis rõõmustas eurosarja võidumängus Alar Varrakut kõige enam?

BC Kalev/Cramo korvpallimeeskond alustas võidukalt FIBA Meistrite liiga kvalifikatsiooni. Võõrsil alistati Skopje Karpoš Sokoli meeskond 87:79 (42:39).

Kalevi peatreeneri Alar Varraku kommentaar:

"Kõige enam rõõmustas see, et tegime 24 resultatiivset söötu. Ka kontrollmängudes jagasime palli hästi, meil puuduvad isekad viskajad. Vahel võib see osutuda probleemiks, aga üldjuhul mitte. Siinkohal võiks tuua sarnasusi Eesti koondisega. Teine hea moment oli see, et suutsime muuta taktikat. Meil on olemas erineva käekirjaga mängijad. Näiteks neljandal veerandajal mängisime vaid lühikese koosseisuga, Cedric Simmons ja Thomas van der Mars platsil ei käinudki. See andis võimaluse mängu muuta ning initsiatiivi uuesti enda kätte saada. Kaugviskeid saime võtta üsna vabadelt positsioonidelt ja mängijad panid need visked ära."

Varrak tunnistab, et mäng algas hästi ja lõppes hästi, aga vahepeal oli muremomente omajagu. "Esimesel poolajal olime mitmel korral 6-7 punktiga peal, initsiatiiv meie käes ja võimalus vahe kasvatada kahekohaliseks. Selle asemel aga tegime valusaid pallikaotusi ja kinkisime vastasele lihtsaid punkte. Neljandal veerandajal ei teinud me üheksa minutiga ühtegi pallikaotust ja pilt oli kohe teine. Relvad olid kohe meie käes."

Kohalikud üritasid kalevlasi "küpsetada"

Kohtumise eel tegi Kalev/Cramo mänedžer Kaarel Sibul mängu komissarile märgukirja. Saalis oli kraade 29, umbne, midagi hingata polnud. Konditsioneer aga vaikis. Ja jäigi vaikima. Augustis Eesti koondise mängu ajal, kui väljas oli ligi 40 soojakraadi, konditsioneer töötas. Loodetavasti järgnevad Makedoonia klubile mängu puuduliku korralduse eest reeglites ette nähtud sanktsioonid.