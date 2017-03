Tuleval ööl alustavad USA ülikoolikorvpalli kõrgeimal tasemel ehk 64 parema hulgas mänge Rauno Nurgeri ja Maik-Kalev Kotsari koduülikoolid Wichita State ning South Carolina.

Mängitakse play-off süsteemis ehk kogu rõõm March Madnessil võib piirduda vaid ühe mänguga. Kui tugevad on Wichita State Shockersi ja South Carolina Gamecocksi avaringi vastased?

Alustame lõuna regioonis mängivast Wichita State´ist. Neil on oma regioonis 10. ja vastasel Dayton Flyersil 7. asetus. Kaks ülikooli mängisid viimati omavahel enam kui pool sajandit tagasi 1962. aastal. Dayton võitis toona 79:71.

Wichita State mängib NCAA lõppturniiril kaasa kuuendat aastat järjest, Dayton neljandat. Dayton langes mullu kohe esimeses ringis kaotades Syracuse´i ülikoolile 51:70. Wichita State on üks viiest ülikoolist, kes viimasel nelja aastal võitnud March Madnessil vähemalt ühe mängu (ülejäänud neli ülikooli on North Carolina, Kansas, Oregon ja Gonzaga).

Tänavuse statistika osas on Wichita State visanud Dayton´ist rohkem punkte (82,1 vs 76,5) ja olnud võimsam lauavõitluses (40,8 vs 34,5). Viskeprotsent väljakult on väga sarnane 47,3 vs 47,0.

-------------

South Carolina omab kesk regioonis 7. ja nende vastane Marquette Golden Eagles 10. asetust. South Carolina jõudis NCAA lõppturniirile esimest korda pärast 2004. aastat, viimane võit pärineb 64 parema hulgast 1973. aastal. Ajaloolises plaanis midagi hõisata pole. Küll lisab kindlust teadmine, et South Carolina peatreener Frank Martin on March Madnessile jõudes alati võidu kätte saanud. Hooajal 2009/2010 dirigeeris Martin Kansas State´i ülikooli NCAA kaheksa parema hulka.

Omavahelised mängud on Marquette´i kasuks 12-4. Aga Frank Martini käe all pole South Carolina Marquette´iga kohtunud. South Carolina vastane on eriti ohtlik kolmese joone tagant, sest nad on parima kaugvisete protsendiga NCAA ülikoolimeeskond! Tabavusprotsent 43, käesoleva hooaja igas kohtumises on nad tabanud keskmiselt 10,5 kaugviset.