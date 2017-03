Maik-Kalev Kotsari ülikoolimeeskond South Carolina Gamecocks on esmakordselt ajaloos jõudnud NCAA finaalturniiri ehk March Madnessi nelja parema sekka, kuid statistikaportaalid meeskonnale pikka pidu seal ei ennusta.

South Carolina läheb poolfinaalmängus vastamisi esimese asetusega Gonzagaga, keda hinnatakse praeguse seisuga ka turniiri favoriidiks. ESPNi Basketball Power Index (BPI), mis arvestab lisaks meeskondade tasemele ka tohutul hulgal muid faktoreid, seab Gonzaga turniiri võiduvõimalused 55 protsendile, nende finaalipääsušansid aga koguni 88,2-protsendiliseks. See tähendab seda, et BPI hinnangul on Kotsari tiimi võimalused poolfinaalis vaid 11,8 protsenti.

Kogu turniiri võitmise osas hinnatakse South Carolinat veelgi madalamalt - nende šansid on BPI valemite järgi vaid kaks protsenti. Teises poolfinaalis olevad North Carolina (25,9%) ja Oregon (16,8%) on tunduvalt soositumad.