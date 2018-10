Millal selgub Siim-Sander Vene edasine käekäik?

Lühiajalise lepinguga klubi juurde sattunud ääremängija peaks edasistest otsustest teada saama vahemikus 21. oktoober kuni 4. november. Sellised daatumid on lepingus konkreetselt kirjas. Samas võib juhtuda, et midagi ei öelda. Sel juhul pikeneb leping automaatselt hooaja lõpuni.

"Nii sai fikseeritud," kostab Vene Kataloonia südamest. "Kui klubi vaikib, tähendab see nõusolekut jätkamiseks. Seni on kõik olnud väga positiivne. Ikka ollakse rahul kui meeskond hooaega võiduga alustab. Enda vaatevinklist tuli täitsa korralik esitus, ainult vead sain liiga ruttu täis. Ei midagi hullu, tulemus on kõige tähtsam."

Hispaania meistrivõistlustel on Manresal enne 21. oktoobrit veel neli kohtumist. Nendes kõigis peaks eelduste kohaselt väljakule astuma ka Vene. Ees seisavad lahingud Barcelona, Badalona Joventuti, Andorra ja Malaga Unicajaga. Nendes mängudes nähtu saab suuresti kaalukeeleks.

Vene võeti kiirkorras klubi juurde, kuna hooaja eel sai vigastada Justin Doellman. Ameeriklane tänasel päeval meeskonnaga endiselt treeninguid kaasa ei tee. "Ta tegutseb rohkem omaette. Teda on küll näha, aga meiega ta ei harjuta," sõnab Vene. Kas Doellman võiks kuu lõpuks või novembri alguseks mänguvalmis olla? "Raske öelda. Midagi ta liigutab, aga millal jalg kontakti kannatab on omaette küsimus."

Ameeriklane vigastas jalga septembri alguses ja esialgsete prognooside kohaselt arvati mängupausiks kuus nädalat. Just sellele perioodile Venega lühiajaline leping sõlmiti.