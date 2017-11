Miks kipuvad noored korvpallurid välismaale? Eestis pole neile head väljundit

Kalevi ja Eesti korvpallikoondise omaaegse viskekahuri Aivar Kuusmaa poeg Kaspar siirdus tänavu Itaaliasse Stella Azzurra akadeemiasse. Kuusmaa sõnul oli minek kõigest 13-aastase poja enda soov. „Ütlesin talle, et kätt ma ette ei pane, aga teadku, et kodu uks on tema jaoks alati avatud ja tal on võimalus tagasi tulla,” ütles Rapla meeskonna peatreener Kuusmaa.