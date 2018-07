Mikk Jurkatamm: Ravennas tuleb mänguminutid välja teenida

Reedel levis korvpalliringkondades uudis, et viimased aastat Itaalia tippklubi Bologna Virtuse noortesüsteemis mänginud 17-aastane ja 195 cm pikkune Mikk Jurkatamm siirdub esiliigasse ehk Serie A2 tasemele Ravenna Orasi meeskonda.

"Kontakt tekkis pärast U18 finaalturniiri ja peamiselt tegelesid asjaajamisega agendid,” sõnas lõppenud hooajal ka Itaalia meistriliigas debüüdi teha saanud Jurkatamm, kirjutab korvpall24.ee.

“Kuna mul Virtusega on veel kaheaastane leping, siis põhimõtteliselt võib öelda, et mind saadeti laenule. Olen kaks hooaega Ravennas ja siis on otsustamise koht,” selgitas ta.

Jurkatamme sõnul võib öelda, et Virtusest lahkumine tuli tema initsiatiivil ning põhjuseid oli mitmeid, millest üheks oli ka meeste tasemel mänguminutite saamise soov.

“Ma usun, et Serie A2 liigas võiksin regulaarselt väljakule pääseda küll, aga muidugi tuleb need mänguminutid trennides välja võidelda,” on noormees valmis uues klubis tiimisiseseks konkurentsiks.