Merike Anderson: korvpalli EMil ootan üllatusi ja pöialt hoian lõunanaabritele

Juba täna algavad Tšehhimaal naiste korvpalli Euroopa meistrivõistlused, mida Eestis näeb otsepildis spordikanalil Viasat Sport Baltic ja internetitelevisioonis Viaplay. Eesti ühe tuntuima naiskorvpalluri, tänavu neljandat korda Belgia meistriks tulnud Merike Andersoni hinnangul tuleb algav turniir kindlasti üllatusterohke.

”Raske on öelda, kes on favoriidiks, aga minu arvates kindlasti Serbia, kes peaks kaitsma tiitlit ning kindlasti Prantsusmaa, Hispaania, Ukraina, Türgi ja isiklikult hoian pöialt rohkem lõunanaabritele ning soovin edu Belgiale,” sõnas Anderson.

Rääkides Euroopa naiste korvpall võimekusest seista vastu ameeriklastele, argentiinlastele ja brasiillastele, on Anderson pigem pessimistlik: ”Isiklikult arvan, et saaks jagu, kui parimad Euroopa mängijad panna ühte võistkonda kokku, rahvuskoondisega paraku mitte.”

Kui suur on aga tõenäosus, et Eesti naiskorvpalluritest jõuaks keegi ka kunagi naiste profiliigasse WNBAsse, ei osanud Anderson öelda. “See võimalus on alati olemas, kuid peab olema ka tiba õnne ja heade asjade kokkulangemist. Eestlastel on raskem silma jääda ja kui on valida näiteks eestlase, lätlase või hispaanlase vahel, siis paraku on eestlane viimane valik.”

Esimeses otseülekandes täna algusega kell 13.25 on vastamisi Belgia ja Montenegro rahvuskoondised, kell 15.55 võtavad aga mõõtu lõunanaabri Läti ja idanaabri Venemaa naised.