Meistriliiga finaal paneb löögi alla hea tulemuse 3 x 3 korvpalli MM-il?

8. juunil algavad Filipiinidel Manilas 3 x 3 korvpalli maailmameistrivõistlused. Tänu kõrgele kohale maailma reitingus saab MM-il osaleda ka Eesti rahvusmeeskond. Koondise peatreeneri Siim Raudla valikul mahuvad koosseisu Maik-Kalev Kotsar, Joonas Järveläinen, Jaan Puidet ja Martin Dorbek.

Raudla on kindel, et niivõrd hea kvaliteediga koondist pole Eestil varem olnud. „Piilusin rahvuskoondise või rahvuskoondise piiril olevate mängijate poole,” vihjas Raudla, et ta tükkis ambitsioonika mehena 5 x 5 koondise peatreeneri Tiit Soku mängumaale. Aga tüli ei tekkinud. Sokk oli nõus nii Kotsari, Dorbeki kui ka Puideti MM-ile minekuga.