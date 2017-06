Matthias Tassile on teinud pakkumise mainekas USA ülikool

BC Kalev/Cramo ja Eesti U18 koondise keskmängijale Matthias Tassile on teiste seas teinud pakkumise mainekas Stanfordi ülikool.

18-aastane Tass plaanib tuleval hooajal Eestis gümnaasiumi lõpetada, kuid ei salga, et tema vastu tuntakse huvi ka lombi tagant: pakkumise on teinud näiteks Utah, kus on tudeerinud tunamullune NBA tšempion Andrew Bogut ja esimese soomlasena unistuste liigas mänginud Hanno Möttölä, kirjutab Õhtuleht.

Lisaks tunnevad Tassi vastu huvi St. Johns ning maailmakuulus Stanford, kelle ridadest on NBAsse siirdunud näiteks keskmängijad Brook ja Robin Lopez. Lisaks on ju Stanford ka koolihariduse mõttes maailma üks tugevamaid ülikoole.

Loe refereeritud artikli täisteksti Õhtulehest!