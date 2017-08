Matthias Tass läheb appi universiaadi korvpallikoondisele

Euroopa meistrivõistluste U18 vanuseklassi B-divisjoni turniiril Eesti noortekoondises kandvat rolli etendanud Matthias Tass läheb Delfile teadaolevalt appi ka universiaadi korvpallikoondisele.

Universiaadikoondises pikki napib ja kuna Kregor Hermet on hõivatud põhikoondisega, siis alternatiivse lahendusena tuli kõne alla Tassi kaasamine. Kalev/Cramo noor keskmängija on universiaadile minekust huvitatud, sest seal on taaskord võimalus silma jääda USA tippülikoolide värbajatele.

Oma nõusoleku universiaadile minekuks on andnud ka Kalevi peatreener Alar Varrak. Tass liitub sel juhul klubi treeningutega teisest nädalapäevad hiljem.

Eesti kuulub universiaadi korvpalliturniiril ühte alagruppi USA, Argentina, Araabia Ühendemiraatide, Rumeenia ja Mehhikoga. Turniir kestab 20.-29. augustini.