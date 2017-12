Matthias Tass: Kairys lubas alguses 40 minutit mänguaega, aga järgmises uudises ütles, et minutid peab välja teenima

Täna Balti liigas TTÜ särgi selga tõmbav 18-aastane Matthias Tass rääkis klubi Facebooki lehele antud intervjuus pikemalt Kalev/Cramost lahkumise tagamaadest.

"Kolme kuuga neli mängu on vähe. Selle ajaga oleks võinud rohkem mängukogemust saada. Uus treener (Donaldas Kairys) lubas seal palju asju. Lubas 40 minutit mänguaega, aga järgmises uudises ütles, et mänguminutid peab välja teenima. Üks päev üks, teine päev teine jutt..." rääkis Tass.

"Esmane põhjus, miks ma siia tulin, oli mängukogemus. Kindlasti on ka siin väga raske põhiviisikusse pääseda. Mulle helistas hiljuti üks Eesti koondises väga tuntud mees, kes ütles, et kõik peavad oma minutite ja eesmärkide eest võitlema. Mitte ainult mina, vaid ka teised tahavad võidelda koha eest võistkonnas. Kahtlen, et see mulle niisama kätte antakse. Pean kindlasti väga palju pingutama ja selleks ma siin olen."

Muu hulgas küsiti Tassilt, kes järgmisel aastal siirdub õppima St. Mary ülikooli USA-s Californias, et ei välista sugugi ka kunagi Tallinna Tehnikaülikoolis õppimist. Et see juhtuks, peaks mitu asja aga kokku langema.

"Kui ma näiteks esimesel aastal ülikoolis nii hästi mängin, et jään NBA skautidele silma ja otsustan, et lahkun ülikoolist kohe esimesel aastal, mis tähendab ka Drafti kirja panemist... Kui ma seal valituks ei osutu, oleks hea ülikool ära lõpetada. Mis oleks veel parem, kui teha seda TTÜ-s," lausus ta.

Prantsusmaal sai saatuslikuks keelebarjäär

Miks jäi aga Tassil lühikeseks periood Prantsusmaal Limoges'i klubis?

"16-aastasena oli mul seal esiteks keelebarjäär. Oli ainult üks inimene, kellega normaalselt inglise keeles sai rääkida. Teised ei suutnud seda isegi algtasemel. Perekond arvas ka juba pärast poolt aastat, et ma räägin prantsuse keelt veatult, kuigi olin rohkem valikvastuste tasemel. Treener oli ainuke, kellega sain normaalselt rääkida. Teiseks sain suvel perega Ameerikas reisides aru, et peaksin kaugõppe jätkamise korral lõpetama gümnaasiumi nelja aastaga. Sain variandi lõpetada ikkagi kolme aastaga ja tegin ühe aastaga kaks õppeaastat tasa," vastas Tass.

TTÜ võtab täna kodusaalis vastu Läti klubi BC Ogre. Delfi TV otseülekanne alustab kell 18.30.