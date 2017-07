Martin Paasoja liitub Rumeenia kõrgliiga SCM Craiova meeskonnaga

Lõppeva hooajal Eesti Meistriliiga Tähtede viisikusse valitud Martin Paasoja sõlmis uueks hooajaks lepingu Rumeenia kõrgliiga klubiga SCM Craiova.

Kokkuta Management’i agentuuri kuuluv mängija oli eelmisel hooajal AVIS UTILITAS Rapla meeskonna üheks liidriks visates koduses liigas keskmiselt 11,5 ja Balti Liigas 9,9 punkti mängus ning aitas kodumeeskonna esimest korda klubi ajaloos Eesti Alexela Korvpalli Meistriliiga finaali.

„Mul on väga hea meel, et saan sellise võimaluse mängida Rumeenia liigas. Eks esimene välisleping on ikka natuke eriline. Samas pean endale tunnistama, et ega seal mingit „lusti ja lillepidu“ ootamas pole – ise pean mehe eest väljas olema.Võistkondlikke eesmärke on raske seada, kuna pole meeskonnaga kokku veel puutunud. Isiklikus plaanis proovin oma potensiaali täielikult ära kasutada ja et hooaja lõpus poleks midagi, mida kahetseda.

Martini siirdumisele Rumeeniasse aitasid kaasa ka paljuski Reinar Halliku kontaktid, mis on tal tekkinud läbi aastate mängides ise erinevates välisriikdes. „See on Martinile väga hea järgmine etapp tema korvpalluri karjääris. Olles ise mänginud Rumeenias samas klubis siis tean, et liigatase on seal hea. Igas meeskonnas on kuni kuus välismängijat, mis teevad liiga tugevaks. Lisaks võib öelda, et kuskil 8 meeskonda pretendeerivad tiitlile – konkurents on tihe. Treeneriks on Rami Hadar, kes on tulnud 2013-ndal aastal Iisraeli kõrgliiga meistriks ning on juhendanud ka Euroliiga meeskonda Maccabi Fox Tel-Avivi,“ kommenteerib Reinar Hallik Paasoja karjääri jätkamist Rumeenias.