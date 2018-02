Martin Müürsepp NBA väljakutel | Võitnud legendaarset Chicago Bullsi

Tänavu 5. märtsil saab täpselt kakskümmend aastat Martin Müürsepa punktirekordist NBA-s. Los Angeles Clippers`ile 24 punkti pole paha sooritus, nagu ütlevad klassikud. Ümara daatumiga seoses meenutame tollaseid värvikaid sündmusi.

Täpselt nädal pärast Müürsepa rekordilist sooritust Clippersi vastu, seisis Dallas Mavericksi teel kahe eelneva aasta NBA meister Chicago Bulls. Täisrivistuses. Michael Jordan, Scottie Pippen, Toni Kukoc, Dennis Rodman - kõik olid platsis. Isegi lõuapoolik Bill Wennington, kelle ühe mängu rekord Jordaniga kahasse on 57 punkti (Wennington 2 punkti, Jordan ülejäänud).

Bulls läks mängule vastu hooaja saldoga 46 võitu ja 16 kaotust, kiratseval Dallasel samad näitajad 13/49. Pärast Dallase kaotust Houston Rockets`ile lausus tuntud sõnameister Charles Barkley, et Dallas ei suudaks võita isegi üliõpilasliigas NCAA.

Aga tol päeval sündis ime! Mavericks alistas kolmanda järjestikuse tiitli suunas sammunud Bullsi ja veel kuidas... 5.43 normaalaja lõpuni, Jordan&Co juhib turvalise 17-punktiga. Pilgeni täidetud areenilt, rohkem kui 18 000 pealtvaatajat mahutavalt Reunion Arena`lt Dallases hakkab rahvas tasahilju lahkuma... Ometi jõuab kodumeeskond normaalaja lõpuks viigini.

Viimase 16 sekundiga saab Dallas mängust kolm korvi. Kui poleks näinud, ei usuks! Kolmesega viib kohtumise lisa-ajale Cedric Ceballos!

Esimest korda asub Dallas mängu juhtima lisa-ajal ja võidab lõpuks 104:97.

Chicago peatreener Phil Jackson on nii endast väljas, et marsib enne kohtumise lõppu platsi äärest minema.

Kõik see oleks veelgi magusam kui “Meie Mees Dallases” Martin Müürsepp saanuks ajaloolises mängus platsile. Kuid Michael Jordani vastu jäidki Müürsepal mängud mängimata, ehkki teed hiilgeaegade Bullsiga ristusid mitmel korral. “Muidugi oleks võinud ühe korvi Jordani vastu ikka panna, aga sooja olen ühe platsi peal teinud, nii et peaaegu,” muigab meie ainus NBA väljakute mees.

Hooaja 1997-1998 vastasseisudest Chicago Bulls`iga meenub Müürsepale esimesena mitte võidetud kohtumine Dallases, vaid hoopis kaotatud mäng võõrsil (toim - 29.dets 1997). “See oli pull kohtumine,” muigab Müürsepp juba ette. “Peatreener Don Nelson käskis noorel Bubba Wells`il taguda vastaste ettearvamatu käitumisega staari Rodman`i nii palju kui vigade limiit võimaldas. Uustulnuk Wells täitis peatreeneri ülesannet ülima õhinaga ja raius end sõna otseses mõttes rekordite raamatusse. Kuus viga kolme minutiga!

Rodmanit päris katki muidugi taguda ei õnnestunud ja nii käis mees usinasti vabaviskejoonel. „Reeglina viskas ta vabakaid 50-protsendiga, meile pani selles mängus aga 12st üheksa. Ja iga kord kui sisse viskas, käis Nelsoni juures nägusid tegemas,“ meenutab Müürsepp ammust episoodi.

Võib lisada, et Rodman`i töötlemine läks Dallasel tol korral tõsiselt aia taha. Lisaks „hullu“ ajamisele vabavisetel võttis Rodman 27 lauapalli ning andis 8 resultatiivset söötu.

Vabavisetega seoses meenub Müürsepale ka enda repertuaarist üks markantne lugu.

“Panin Los Angeles Clippersi vastu (toim. - 29. märts 1998) esimesed neli vabakat mööda ja taaskord tehti mulle viga ning tuli minna vabaviskejoonele. Olime korralikus kaotusseisus ning treener Nelson parajalt “punane”. Hüüab siis üle platsi mulle, et Martin tule siia! Ma juba vabaviskejoonel ja näitan, et ma ei saa tulla, pean kohe viskama. Treener aga karjub, ja no mis sa siis hädaga teed. Ikka lähed. Ise mõtlesin, et kohe pannakse tehniline,“ kerib Müürsepp mõttelõnga.

Kahekõne vaikiva mängija ja kärkiva treeneriga ei kestnud kaua, aga oli viljakas. „Kui su ema seda mängu näeks, kas sa tahaksid talle häbi teha?“ jõllitas Nelson lontis Müürseppa. „Mine pane need vabakad sisse,“ edastati selge sõnum.

“Ja paningi. Kuus tükki järjest panin, ei saanud teisiti!”

Martin Müürsepa 5. märtsi ajaloolist NBA punktirekordimängu, mida on näinud väheste eestlaste silmad, saab 1.-8. märtsini erandkorras näha Apollo Kinodes üle Eesti.