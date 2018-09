Martin Müürsepp korraldab suurejoonelise lahkumismängu, kohale tulevad kunagised tiimikaaslased üle maailma

Lahkumismängu idee autor on Müürsepa sõber, Spordiselts Tallinna Kalevi juhatuse liige Sten-Erik Jantson, kelle sõnul on suure ürituse mõtet veeretatud juba viimased kümme aastat.

"Martiniga sai seda arutatud juba enne tema viimast hooaega Rakvere Tarvas. Kümme aastat on see peas laagerdunud. Viimased kaks-kolm aastat oleme üritanud mõelda kontseptsioonile ning mõelda võimalikult palju kastist välja. Täna on hea meel tõdeda, et "Viimane lahing" on täpselt selline, nagu Martin seda tahab," rääkis Jantson tänasel pressikonverentsil. Juhtumisi on täna ka Müürsepa sünnipäev.

"Tegemist on täiesti ainukordse sündmusega. See ei ole kontsert ega sõu, mida on võimalik uuesti näha või millest on oodata kordusetendust. See on üks õhtu, üks Martin Müürsepp," lisas Jantson.

Ürituse piletid tulevad müüki homme. Esimesed 385 piletit antakse ära hinnaga 13 eurot. Esimene number tähistab Müürsepa punktisummat NBA-s, teine oli tema särginumber.

Müürsepp, kelle viimane jalaoperatsioon toimus poolteist aastat tagasi, lubas, et ajab ennast järgmise 12 kuuga korralikult vormi. "Näen kindlasti aasta läbi vaeva, et vise oleks paigas ja suudaks üle välja pressida," lausus ta. "Umbes poolteist aastat tagasi oli viimane operatsioon. Sellest paranemine on võtnud aega. On tunda, et protsess liigub paremuse poole. Tuleb korralikult ära teipida, õiged tallad sisse ja usun, et olen veel liikumisvõimeline."

Endiseid tiimikaaslasi käis Müürsepp ümber maailma isiklikult kohapeal kutsumas. Sellest reisist valmis ka 12-osaline seriaal, mille esimene osa läheb Kanal 2 eetrisse sel pühapäeval.