Martin Dorbek pakatab enesekindlusest: tulime 3x3 MM-ile kõiki mänge võitma, finaalini välja

Eesti 3x3 koondis kohtus FIBA 3x3 maailmameistrivõistluste avapäeval täna Jaapaniga, kes alistati 17:11 ja Indoneesiaga, keda võideti 22:10. Mängud jätkuvad pühapäeval, kui Eesti kohtub alagrupi liidri Poola ja Sloveeniaga.

Kuna Poola alistas Sloveenia, siis võit pühapäeval alagrupi esimese asetusega Sloveenia vastu viiks Eesti play-off mängudele ehk MM-i kaheksa parema sekka. Peale avapäeva juhib alagruppi Poola, teisel kohal on Eesti ning kolmandal Sloveenia.

Mõned nädalad tagasi saalikorvpallis Eesti meistriks tulnud Martin Dorbek on enesekindlust täis. "Me tulime siia ainult võitma, mitte alagruppi, vaid kõiki mänge finaalini välja," sõnas Dorbek, kes juba reisi alguses ütles, et tema eesmärk on tulla 3x3 korvpalli maailmameistriks.

Ka koondise teised liikmed, kes Poola ja Sloveenia omavahelist mängu jälgisid, hindasid, et kuigi tegemist on palju tugevamate vastastega kui Jaapan või Indoneesia, on nad võidetavad. Eesti 3x3 koondise peatreener Siim Raudla jäi meeste esitlusega täna rahule: "Indoneesia oli selge outsider ning Jaapanist saime ka keskpärase mänguga jagu," hindas Raudla, kelle sõnul jäi meestel pühapäevaks veel üht-teist varuks.