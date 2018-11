Liberty ülikooli kodulehel kirjutati 18-aastase Maide kohta, et tegemist on Eestist pärit tagamehega, kes mänginud USA ühe parima keskkooli Carmel Christiani eest ning kogunud seal keskmiselt 14 punkti, 3 resultatiivset söötu ja 5 lauapalli, vahendab korvpall24.ee.

Liberty Flames’i korvpallimeeskonna peatreener Ritchie McKay kommenteeris eestlase kohta: “Marten tuleb meile suurepärasest keskkooliprogrammist ning ta on harjunud võitma. Ta on väga atleetlik ning imelise tööeetikaga mängija, kellele on suur soov pürgida täiuslikkuse poole."

Liberty ülikoolis on ühe hooaja jagu korvpalli mänginud näiteks Stephen Curry noorem vend Seth, kes on praegugi NBA-s.

Our first signee on #NationalSigningDay is Marten Maide from Charlotte, N.C.



Welcome to the Flames Family! #RiseWithUs pic.twitter.com/bfaKPvgaBy