Marek Ruudu karjäär jätkub Rapla meeskonnas

Eesti U20 koondise kandidaat on olnud Rapla esindusmeeskonnaga seotud juba alates 17. eluaastast, mis tähendab, et algav hooaeg on tema jaoks Meistriliigas juba neljas. Sel suvel jäi Marek napilt koondisest välja ja suvi on kulgenud järjepidevalt uueks hooajaks treenides.

Kui tema panus esindusmeeskonda ei ole olnud veel väga suur, siis I liiga farmmeeskonnas Kohila SK/Webware oli ta üks meeskonna liidritest, mängides keskmiselt ligi 34 minutit, mille jooksul viskas 13,6 punkti, võttis 3,1 lauapalli ja andis 2,5 söötu.

Ruutude perekond on olnud esindusmeeskonnaga seotud selle loomisest alates. Mareki isa Indrek Ruut oli meeskonna peatreener 2010-2014 ja on alates eelmisest hooajast meeskonna ÜKE treener. Mareki vanem vend Hendrik mängis meeskonnas hooaegadel 2011/2012-2014/2015.