Manresa klubi on sunnitud Siim-Sander Venest loobuma

Vene on Manresa meeskonna juures maksimaalselt käesoleva nädala lõpuni.

Mis edasi saab on hetkel tume maa. Õnneks jätkuvariante silmapiiril siiski liigub. Eesti koondislase vastu on konkreetset huvi üles näidanud üks Itaalia kõrgliiga klubi ja üks VTB Ühisliigas palliv meeskond.

"Usun, et hiljemalt nädalavahtuseks tuleb mingisugused otsused langetada," sõnas Siim-Sander Vene Delfile. "Minu esmane soov oleks olnud Manresas hooaja lõpuni mängida, aga nad andsid omavahelises vestluses mõista, et finantsiliselt käib see klubile üle jõu. Peatreener ütles juba enne liigahooaja esimest mängu Madridi Estudiantesiga, et ta soovib mind satsi jätta pikemaks perioodiks. Kahjuks rahalist katet sellele soovile ei leitud," lisas Vene.

Võimalik, et ühes kohtumises Vene Manresa klubi siiski veel aitab. Pühapäeval, 4. novembril ootab koduväljakul ees kohtumine Euroliiga satsiga Gran Canaria Herbalife. Teoreetiliselt võib Vene kuuluda meeskonda ning väljakule pääseda.

Manresa püsib Hispaania kõrgliigas 8. kohal, senisest kuuest mängust on võidetud pooled. Vene keskmised näitajad - 21 minutit, 10 punkti ja 3 lauapalli. Kaugvisete tabavus 44,4 protsenti (12/27).