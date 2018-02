Mängust Kreekaga jäävad eemale Tass ja Puidet

Eesti meeste korvpallikoondis sõidab homme Kreeta saarele, kus reedel peetakse 2019. aasta maailmameistrivõistluste valikmäng Kreeka rahvusmeeskonnaga. 12 mängija sekka ei mahtunud sel korral Jaan Puidet ja Matthias Tass.

Koondise peatreener Tiit Sokk kommenteeris valikut järgnevalt: "Puidetil on väikeseid probleeme põlvega, kuid järgmistes mängudes kindlasti arvestame temaga. Nagu olen juba öelnud lähtusime valikute tegemisel ka sellest, et ka nooremad mehed saaksid kogemusi. Matthias Tassi positsioonile on koondises kõva konkurents ning seekord jäi ta valikust välja."

See tähendab omakorda seda, et esimese ametliku koondisemängu saab kirja 18-aastane Kristian Kullamäe.

Kohtumine Kreekaga algab meie aja järgi reedel kell 18.30 ja sellest teeb otseülekande TV6.