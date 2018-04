Mängud mängitud? Veideman vaatas kõrvalt, kuidas Udine võitis ja pääses play-offi

Itaalia korvpalli esiliigas lõppes põhiturniir. Rain Veidemani koduklubi G.S.A. Udine alistas viimases voorus koduväljakul Imola Basketi 85:71 ja kindlustas play-offi pääsu.

Esiliiga idakonverentsi tabeliseis oli sedavõrd tihe, et neljandast kaheksanda kohani platseerunud meeskondi lahutas vaid üks võit. Udine tõusis viimase vooruga neljandaks ning sai play-offide esimeseks ringiks koduväljaku eelise. Vastu tuleb läänekonverentsi viies meeskond Tortona Bertram.

Veideman põhiturniiri kahes viimases voorus väljakule ei saanud ja tema enda kartus on, et selleks hooajaks ongi mängud mängitud. Välismaalaste limiit on kaks mängijat ning Udines täidavad need kohad hetkel ameeriklased Kyndall Dykes ja Troy Caupain.

Võidumängus Imola üle panustas Dykes 18 ja Caupain 14 punkti. Värskel meeskonda palgatud Caupain sai kätte ka 9 lauapalli ja andis 6 korvisöötu.

Kaspar Treieri koduklubi Montegranaro Extralight sai idakonverentsi põhiturniiril 5. koha. Viimases voorus jäädi kodus alla Triestele 72:81. Treier mängis 16 minutit, mille jooksul ta isiklikku punktiarvet ei avanud.