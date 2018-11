Maksuamet alistas Rapla korvpalli

Korvpallikool vaidlustas otsuse kohtus. Tallinna halduskohus langetaski 2017. aasta kevadel otsuse spordikooli kasuks.

Maksuamet polnud sellega nõus ja kaebas edasi ringkonnakohtusse. Tänavu juulis tuligi otsus, mis andis omakorda õiguse maksuametile. Rapla korvpallikool püüdis viia asja riigikohtusse, kuid viimane ei võtnud seda menetlusse. Seega jäi õigus maksuametile.

Maksuametil on nüüd õigus nõuda maksude tasumist ka muude perioodide eest, kuid seda nad tegema ei hakka. „Me ei kavatse minna uuesti varasemaid kuusid vaatama, vaid eeldame, et nüüdsest tehakse nendes klubides, kus veel puudusi esines, oma maksuasjad korda,” kinnitas MTA maksuauditi üksuse juht Airi Lepassar. „Eeldame, et toimub vähemalt järk-järguline üleminek ning kindlasti võtame klubidega kontakti ja nõustame, kus me muutusi ei näe.