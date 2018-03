Mainekas korvpalliportaal kergitas Henri Drelli omavanuste eurooplaste paremikku

Mainekas noortekorvpalli kajastav portaal Eurospects.com avaldas hiljuti pingerea 2000. aastal sündinud noorkorvpalluritest. Eestlasest ääremängija Henri Drell on tõusnud pärast edukat esitust Euroliiga noorteturniiril viiendaks.

Selles vanuseklassis on kahele mängijale antud viis tärni – prantslasest ääremängija Sekou Doumboya (Poitiers) ning horvaat Luka Samanic (Barcelona). Nelja tärniga hinnatud mängumehi on 13, kellest Drell (Bamberg) on serblase Filip Petrusevi (Gonzaga) ja poolaka Aleksander Balcerowski (Gran Canaria) järel kolmas, vahendab korvpall24.ee.

1999. aastal sündinud noormeeste pingereas on samuti Eesti värvid esindatud, kui keskmängija Matthias Tass on 30. kohal.

