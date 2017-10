Mailis Pokk rääkis elust Saksamaal: naiste korvpall on siin populaarne, poemüüjad soovivad alati edu

Saksamaal Keltern Rutronik Starsi naiskonnas leiba teeniv Eesti rahvuskoondise korvpallur Mailis Pokk on hooaja algusega rahul. Nii võistkondlikus kui isiklikus plaanis kulgevad asjad hetkel 25-aastase ääremängija jaoks meelepäraselt.

Kelterni naiskond on siiani tunnistanud vaid paari kaotust ning Saksamaa liigas hoitakse teist kohta. „EuroCupil võitleme edasipääsu eest ja isiklikust vaatenurgast on samuti hooaeg alanud edukalt. Tööd ja vaeva tuleb näha muidugi igapäevaselt,“ rääkis 186 sentimeetri pikkune Tartust pärit Pokk. Saksamaal mängib Mailis juba teist hooaega ning ise tunneb ta end juba vana olijana. „Hea oli tulla tagasi keskkonda, mis on mulle tuttav.“

Pokk on sel hooajal Bundesligas kogunud keskmiselt 21 mänguminutiga 7,3 punkti ja 3,3 lauapalli.

Milline näeb välja Sinu tavaline päev Kelternis?

Treeningpäevadel alustame trenniga kell 10. Siis on kas jõusaal või kahetunnine naiskonna trenn. Seejärel läheme korterikaaslasega restorani, kus kõik võistkonnaliikmed saavad söömas käia. Kui on pikem paus kahe trenni vahel, teen koolitööd või tegelen autismikooli tööga. Kahe trenni vahel ei puudu kindlasti väike lõunauinak. Õhtul ootab taas kahetunnine võistkonna trenn. Peale õhtisööki püüan veel teha koolitööd või muid vajalikke asju – sõprade ja perega kontakteeruda või pakkida asju järgmiseks reisiks. Kui on vaba päev, siis külastan hommikul meie võistkonna füsioterapeuti. Seal ootab mind massaaž või teraapia põlvele. Peale seda võtame midagi tiimikaaslastega ette või sisutan enda päeva pooleliolevate tööde lõpetamisega.

Kui populaarne on naiste korvpall Saksamaal?

Naiste korvpall Saksamaal on populaarne. Näiteks meie kodumängudel on keskmiselt 300-400 inimest. Mõnes teises kohas on 600-800 inimest mängu vaatamas. Samuti kajastatakse meie võistkonna uudiseid peale igat mängu kohalikus ajalehes. Inimesed jälgivad sotsiaalmeedia kaudu samuti võistkonna tegemisi ja mänge. Igast mängust tehakse otseülekanne, mis on hea ka kodustele, kes soovivad silma peal hoida.

Tuntakse sind tänaval ära ja palutakse koos pilti teha?

Päris pilti pole ma tänaval teinud, aga inimesed tunnevad ära küll. Isegi siis, kui pole võistkonna dressi seljas. Näiteks poemüüjad alati soovivad edu ning teavad kõiki meie tulemusi. Kui tänaval vastu tullakse, siis mõni on alati keegi, kes teretab, soovib edu või siis tahab rääkida mängust. On olnud ka juhus, kui auto on keset teed seisma jäänud ning seal olnud inimesed hakanud rääkima. Kuid meie küla on ka väike, ning siinsed kohalikud tunnevad kõiki meid.

Mida enda koduaknast näed?

Aknast avaneb vaade teistele elumajadele ning ühe naabri aiale, kus siblib ringi kilpkonn.

On sul mingisugune kindel tava, rutiin, mida igapäevaselt järgid?

Ärkan alati üles hommikul 2 tundi enne treeningu algust, et teha korralik hommikusöök ja natukene veeta aega niisama, nö aeg ärkamiseks, et olla treeninguks täielikult valmis. Kindlasti päeva jooksul peab oleme väike uinak.

Enamik inimesi teab Mailis Pokki kui korvpallurit. Milline naine sa lisaks sellele oled?

Olen üsna rahulik inimene ning eelistan selliseid vaiksemaid hobisid ning huvisid. Mulle meeldib lugeda raamatuid ning kuulan hea meelega muusikat. Mulle meeldib ka korvpalli kõrvalt õppida ning teen väikest lisatööd alati. See aitab natukene igapäeva rutiinist välja saada. Lisaks sellele meeldib mulle käia aega veetmas kohvikutes, näiteks sõpradega või siis vahel raamatut lugemas.

Kui kodus olen, siis veedan palju aega oma pere ning vendadega, mis mulle alati rõõmu teeb.

Alustate Eesti rahvuskoondisega peagi EM valikmänge. Mida tähendab sinu jaoks Eesti naiskonna esindamine?

See on minu jaoks väga oluline. On au olla üks nendest, kes saab esindada Eestit rahvusvahelistel mängudel ning teha seda võimalikult hästi.

Keda pead EM valikmängudel teie alagrupis kõige tugevamaks vastaseks?

Türgit.

---

Mailise tee korvpalli juurde

Olen pärit Tartust. Minu korvpalliteekond sai alguse 10-aastaselt, kui minu esimene treener Maire Sulg tuli kooli lapsi treeningutele kutsuma. Ütleme nii, et see oli väga suur õnn, et ma selle väikese treeningaegadega paberilipiku võtsin ja kodus vanematele ütlesin, et tahan proovida. Seega said minu treeningud alguse Tartu Taba 89 korvpalliklubis. Peale põhikooli siirdusin juba Tallinna Audentese Spordigümnaasiumisse ning selle lõppedes oli minu esimene klubi välimaal Wasserburg. Teisel aastal olin klubis Rotenburg ning seejärel tulin kolmeks aastaks Eestisse tagasi. Nüüd on aga minu teine aasta taas välismaal.

Teekond ei ole olnud meeletult pikk veel, aga nagu ikka tõusude ja mõõnadega. Kord astud kaks sammu edasi ning siis tuli võtta üks tagasi. Olen saanud palju uusi tutvusi, palju reisida, teha tööna seda mis on ka minu lemmik tegevus! Olen õnnelik, et olen korvpallur.

Viis huvitavat fakti Mailise kohta:

- on õppinud Eesti Hotelli- ja Turismikõrgkoolis Hotelliteenindust. Hetkel õpib seoses FIBA projektiga Time-Out, Northumbria Ülikoolis Sport Management and Leadership erialal

- sööb enne igat mängu tumedat šokolaadi, ilma selleta ta ühelegi mängule ei lähe

- esimene profisportlane enda suguvõsas

- lisaks õppimisele koordineerib kolmandat aastat järjest Ivica Mägi Autismikoolis koolitusi

- oli suvel kodustel B-divisjoni U18 Euroopa meistrivõistlustel vabatahtliku rollis

Eesti naiste korvpallikoondis alustab novembris 2019.aasta Euroopa meistrivõistluste kvalifikatsiooniturniiri. Eestlannad kuuluvad B-alagruppi, kus vastasteks tugevad Poola, Türgi ja Valgevene naiskonnad.

Esimene kohtumine peetakse juba 11. novembril koduses TTÜ spordihallis, kui algusega kell 170 minnakse vastamisi Türgi koondisega. Pielteid Eesti koondise mängudele saab osta SIIT.