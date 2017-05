Maikuu Basketballis: Mailis Pokk maandus õigel ajal õiges kohas

Eesti tänavuse hooaja üheks edukamaks naiskorvpalluriks kerkis Tartust pärit ääremängija Mailis Pokk, kes tähistas 13. mail 25. sünnipäeva. Pokk esindas Saksamaa kõrgliigas Kelterni naiskonna värve ja aitas oma naiskonna nii meistrivõistlustel kui ka karikavõistlustel hõbemedalini ning EuroCupi sarjas hammustati mitmeid tugevaid naiskondi ja jõuti play-off’i.

Pokk kerkis mõnevõrra ootamatult tänu heale kaitsetööle oma naiskonna kindlate põhitegijate hulka ning kogus eurosarjas kaheksa mänguga keskmised näitajad: 24,6 minutit; 8 punkti; 2,8 lauapalli ja 0,9 resultatiivset söötu. Visketabavus väljakult oli tal 43,9% (sealhulgas kolmestel 30,8%). Saksamaa kõrgliigas olid samad näitajad 26 mänguga 25,9 minutit; 8,5 punkti; 2,4 lauapalli ja visketabavus 53% (sealhulgas kolmestel 38,9%).

/-/Tänavuse hooaja alguses oli varem kahel aastal juba Saksamaal mänginud Pokil laual mitmeid pakkumisi, millest üks oli näiteks ka Wasserburgist, kus ta varem juba oli ühe hooaja veetnud. „Kelterni tingimused olid paremad ja oli teada, et nad tahavad samuti EuroCupil mängida. Oluline lüke Kelterni poolelt oli ka see, et treener isiklikult helistas mulle ja rääkis omapoolsest huvist. See sai suures osas määravaks,“ meenutas Pokk läbirääkimiste faasi.

Kui veel mõned hooajad tagasi oli Saksamaal reegel, et igal hetkel peab väljakul olema vähemalt kaks Saksa passiga mängijat, siis tänavu seda piirangut enam ei olnud ning liiga muutus sellest kohe tugevamaks ja välismängijate hulk suurenes. „Sakslannad hakkasid ilmselt liiga palju raha küsima, kuna nad said aru, et neid on vaja. Nende kvaliteet ei vastanud enam hinnale. Seda reeglit muudeti ja sakslannade osakaal on nüüd päris väikseks jäänud,“ selgitas eestlanna.

/-/ „Meil oli peatreeneriga hooaja alguses ka jutuajamine isiklikest eesmärkidest. Kui ausalt öelda, siis ilmselt ei näinud ka tema ette, et ma võiks hakata naiskonnas põhirolli mängima, kuna tulin Eestist, polnud kolm aastat välismaal mänginud ja mul polnud head stardipositsiooni. Treeneril oli eesmärk mind kaitses kasutada. Rünnak pidi tulema loomulikult, aga minu põhiülesanne oli vastased kaitses maha võtta,“ selgitas Pokk.

„Kaitse, see on puhas nauding! Kui vastaste põhimängija, kes on pannud keskmiselt 22 punkti, viskab sinu vastu vaid kolm silma ja saab kätte vaid ühe ründelauapalli ... Mulle meeldib see töö. Ega ma rünnakujoonisest seepärast väljas pole, mingid asjad mängitakse ka rünnakul minu peale, aga see kaitsepool oli minu kõige tugevam külg, mida treener ka väga kiitis.“

/-/Hooaja jooksul palju mänguaega teeninud eestlanna pani lõppenud aasta suures plaanis positiivse poole peale: „Kõige rohkem pakub mulle rahulolu see, et treener jäi minuga rahule. Talle meeldis, kuidas ma trennis tööd teen ja mängin. Kaitses tegin tänavu kindlasti arenguhüppe. Ka mängulugemine ja rünnakul oma positsiooni leidmine olid elemendid, milles arenesin palju. Kõige rohkem vajab tööd veel üks-üks-mäng korvile. Kuigi olen füüsiliselt tugev, ei oska ma oma tugevust ära kasutada,“ analüüsis neiu oma mängu.

/-/Keltern on väike, kõigest 9000 elanikuga küla, mis asub Saksamaa lõunaosas Karlsruhe ja Stuttgarti vahel. „Tegemist on ikka väga väikese kohaga. Kui Eestist võrdlust tuua, siis umbes nagu Ülenurme meil. See on küla, kus 10 minutiga kõnnib kogu asula läbi. Ainuke töö oligi mul korvpalli mängimine – käisin trennis, jõusaalis ja mängudel. Alguses oli nii väikeses kohas võõras elada, kuid lõpuks olin sellise eluga hoopis rahul.“

/-/Kelterniga pikendas Pokk järgmiseks hooajaks lepingut juba jaanuaris: „Olin esimene mängija, kellega hakati üldse uuest lepingust rääkima. Mulle istuvad peatreeneri käekiri ja tema trennid. Treener kasutab mind nii positsioonidel kolm kui ka neli, kuid uuel hooajal tahetakse mind pigem kolme peale panna. See sobib mulle.“

Pärast üsnagi edukaks kujunenud hooaega tahab klubi oma hästi sisse töötanud tuumiku säilitada ning praeguseks on lisaks eestlannale jätkamise osas kokkuleppele jõutud ka serblannast ääremängija Marina Markovići, vigastuse tõttu eemal olnud sakslannast mängujuhi Stina Barnerti, ameeriklannast mängujuhi Jasmine Thomase ja belglannast ääremängija Romina Ciappinaga.

