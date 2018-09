Maik-Kalev Kotsar: oleme võimelised Saksamaad võitma

"Jah, me usume, et oleme võimelised võitma. Teistviisi ei saagi mängule minna, olgu vastas või USA koondis," rääkis Kotsar täna pärast ajakirjanikele avatud treeningut Saku suurhallis. "Mulje meeskonnast on hea. Trennis oli intensiivsus kõrge, kõik mehed on hingega asja juures tahavad anda parima ja mõlemad mängud võita."

Kotsari sõnul keskenduti viimasel mängueelsel tõsisel treeningul nii enda rünnakule kui ka sellele, kuidas Saksamaa vastu tegutseda: "Sakslased on kõvad. Jah, ka USA üliõpilaskorvpallis on tugev tase, ent seal mängivad noored, kel kogemust vähe. Aga füüsis, tõsi, on neil tipptasemel."

Saksamaa vastu loodab Kotsar mehed, keda ta katma peab, võimalikult nullil hoida ja meeskonnaga korralik mäng teha. Mida arvab Kotsar neist Eesti klubide mängijaist, kes ei soostunud koondisse tulema? Tema jõudis ju USA-st kohale, nemad üle koduõue jalutades mitte.

"Küsimus pole vahemaades. Kõigil on oma seisukohad. Mõni ei saanud koondisse tulla, mul õnnestus. Muidugi aitab käik koju Ameerika rutiinist välja tulla ning peret ja sõpru näha, ent esmatähtis on koondis. Kui on võimalus, olen alati kohal," sõnas ta.