Maik-Kalev Kotsar loodab algavaks hooajaks mängu lisada uue elemendi

USA-s NCAA kõrgeimas divisjonis ülikoolikorvpalli mängiv Maik-Kalev Kotsar on uuel hooajal oma meeskonna South Carolina Gamecocksi eest kõigi eelduste kohaselt ka rünnakul suuremat rolli mängimas.

208-sentimeetrine suur äär on suvel enda kallal kõvasti tööd teinud, et ka korvist kaugemal rünnakul ohtlik olla. Enne kasvuspurti tagamängijana pallinud Kotsar suruti pikemana korvi alla, kuid nüüd oleks vanad kombed kasulik taas meelde tuletada, et oma ründemängu mitmekesistada.

"Sisuliselt igal pool pannakse sind korvi alla mängima, kui oled minupikkune või pikem," sõnas Kotsar The Times and Democratile.

Kuna South Carolina kaotas võrreldes eelmise hooajaga oma neljast parimast skooritegijast kolm, oodatakse seni peamiselt kaitsemängu poolest tuntud eestlaselt sammu edasi. Peatreeneri Frank Martiniga on juba räägitud - kui mehe vise stabiilne on, saab ta kolmesejoone tagant rohelise tule.