Maaülikool üritab TTÜ-d meistriliigast kukutada

Korvpalli Eesti meistrivõistluste esiliigas hõbeda saanud Maaülikool/Limitex autoklaasid meeskond üritab läbi üleminekumängude Alexela meistriliigasse tõusta. Selleks tuleb neil kahe mängu kokkuvõttes alistada TTÜ.

Tegelikult oli üleminekumängudele pääsemise eesõigus Betoonimeister/Tskk/SK Nord meeskonnal, kui Tiit Soku juhendamisel teist aastat järjest esiliiga tiitli võitnud seltskond ei soovi kõrgemale astuda. Vastavalt juhendile on nende loobumise korral võimalus 2. või 3. koha meeskonnal. Maaülikool võttiski väljakutse vastu.

„Võtame asja väga tõsiselt, meie eesmärk on ükskord kindlasti meistriliigasse murda. Kui see võimalus tekib juba tänavu, tuleb klubis mõned asjad ümber vaadata,“ rääkis meeskonna eestvedaja Esko Tõnisson. „Meeskond on nendeks mängudeks valmis.

Tõnissoni sõnul oodatigi võimalust kohtuda just TTÜ-ga. Kahe ülikooli vahel on klaarida põhimõtteline vastasseis. „Üliõpilaste meistrivõistluste finaalis võitis TTÜ lisaajal. Meeskonnad on küll veidike erinevad, kuid tahame nendega mängida.“

Suure tõenäosusega peetakse esimene mäng 26. aprillil Tartus, teine mäng päev hiljem Tallinnas. Tartu mängu saali kohal ripub aga küsimärk, kuna korvpalliliidus liigade juhina töötava Henri Ausmaa sõnul on ebatõenäoline, et sellist mängu lubatakse pidada Maaülikooli võimla kunstkattega väljakul.