Leedu meedia: Žalgiris tunneb huvi Matthias Tassi vastu

Leedu uudisteportaal 24sek.lt kirjutab, et Euroliiga klubi Kaunase Žalgiris tunneb elavat huvi eestlasest noorkorvpalluri Matthias Tassi vastu.

Esialgu tuleb uudisesse suhtuda teatava umbusuga, sest välja pole toodud ühtegi allikat, kelle infole tuginetakse. See, et 18-aastane ja 208 cm pikkune Tass on välisklubide vaateväljas pole mingi saladus ja siinkohal võiks spekuleerida paljude riikide paljude klubidega.

Kalev/Cramo peatreeneri Alar Varraku sõnul on Tassi esmane eesmärk tuleval kevadel lõpetada Eestis keskkool ja seejärel minna USA ülikooli. Kas sinna vahele võiks mahtuda veel midagi kolmandat on küsitav.