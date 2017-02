Valka linnapea Vents Armands Krauklise eestvedamisel on Läti politseisse tehtud avaldus uurimaks kaksiklinna korvpallimeeskonna mängijate võimalikku seost kihlveopettusega.

Delfile teadaolevalt põhjustas kihlveopettuse kahtluse Läti Ülikooli ja BC Valga-Valka 5. veebruari mäng, mille kaksiklinna klubi kaotas sisuliselt ilma võitluseta 70:93.

Mängu kulg ja tulemus tekitas kahtlusi Läti korvpalliliidus, lisaks tulid kihlveokontoritelt signaalid, et sellele mängule on tehtud imelikke panuseid. Asjale on antud ametlik käik ja uurimine peab selgitama, kas kahtlustel on ka alust. Kahtluse all on Valga-Valka klubi lätlastest mängumehed.

Lätlastest osalesid selles mängus Kristaps Kanbergs, Ivars Žvigurs, Sandis Silavs ja Reinis Strupovics. Juba poolajaks oli seis 55:31 Läti Ülikoolile, kes enne kohtumist asus liigatabelis viimasel kohal.

Valga/Valka klubis on kahtlusaluste mängijatega tõsised jutuajamised peetud ning kui politsei tuvastab kihlveopettuses osalemise, on jutud lühikesed. Hetkel ei ole põhjust ühtegi mängijat karistada, kuna konkreetseid tõendeid väärteo toimepanemises pole. Politsei tegeleb ja klubi on ooteseisundis.