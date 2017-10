Läti korvpalliliidu juht: meie Tähtede mäng oli sportlikku põnevust kaotamas, eestlaste ettepanek tuli õigel ajal

2018. aasta 16. veebruaril toimub Saku suurhallis korvpalli Tähtede mäng Eesti ja Läti liigade staaride osalusel. Läti korvpalliliidu peasekretär Edgars Šneps rääkis Delfile ja Eesti Päevalehele, et eestlaste pakkumine sellist üritust korraldada poleks saanud tulla sobivamal ajal.

"Olime pakkumisest kuuldes kohe positiivselt meelestatud. Usume, et peame omavahel rohkem koostööd tegema. Mitte ainult Eesti-Läti suunal, vaid ka koos leedukatega kolmekesi. Tegutseme küll väikestel turgudel, kuid koos võime ühendada suurt auditooriumi. Selles mõttes oli see eestlastel väga hea initsiatiiv," ütles Šneps.

Neljakordse Läti meistri ja 1999. aasta Läti finaalseeria "MVP" sõnul on Läti Tähtede mäng viimastel aastatel sportliku poole pealt lahjemaks jäänud, mistõttu oli mõte Eesti liiga parematega mõõtu võtta talle kohe meeltmööda.

"Meil on endal pikk Tähtede mängu traditsioon, kuid me olime kaotamas huvi võistlusmomendi osas. Meil oli küll tugev kõrvalprogramm näiteks eelmisel aastal tantsutüdrukute võistluse näol, kuid mäng ise polnud enam nii atraktiivne. Eesti liiga tiimi vastu mängides loodame selle elemendi taaselustada," rääkis Šneps.

Lõunanaabrite korvpallijuht loodab, et Eesti - Läti Tähede mäng ei jää vaid ühekordseks projektiks: "Parim tulemus oleks see, kui me oleksime pärast mängu ühel nõul, et tahame sarnast projekti teha ka järgmisel hooajal. Mis puutub sportliku tulemuse ennustamisse, siis selle ma jätaksin teie, ajakirjanike, otsustada!"

Eesti - Läti Tähtede mängu korraldavad Delfi ja Eesti Päevaleht. Kõik korvpallifännid Eestis ja Lätis saavad ka tänavu meeskonnad ise komplekteerida, hääletus algab 1. detsembril. Treenerid selguvad Eestis Alexela ja Lätis Olybeti Korvpalli Meistriliiga 1. jaanuari tabeli seisu järgi ja kolme edukama klubi peatreenerid moodustavad üheks õhtuks treenerite trio, kes hakkavad võistkondi ohjama.

Meeskondade hääletamissüsteem avalikustatakse novembri alguses.

Õhtu jooksul astuvad lavale Eesti ja Läti artistid ning tantsutüdrukud. Ka õhtujuhte on kaks – üks Eestist ja teine Lätist.

2018. aasta Tähtede mängu partnerid on Utilitas, G4S, Tallinna linn, Maks & Moorits ja Sportland.

Esimene Alexela korvpalliliiga Tähtede mäng peeti pärast pikka vaheaega tänavu, mil vastamisi olid sõbrad ning rivaalid Aivar Kuusmaa ning Gert Kullamäe ja nende moodustatud võistkonnad.