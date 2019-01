„Läbikukkunud” korvpallurid asuvad skandaalse portaaliga spordimaailma vallutama

Spordiuudiste portaal Sixif.com on olnud avalik vaid pisut üle kuu aja - 17. detsembrist -, ent uue lehe ümber on selle ajaga juba omajagu vahtu üles löödud. Portaali loojad, endised korvpallurid Ivalo Pajumets (21) ja Sixten Tomingas (27) on tagasilöökidest hoolimata positiivsed ning teevad jätkuvalt oma lehega suuri plaane. Sealjuures võib öelda, et lehe sünni eel oli suur osa ühel korvpalliliidu eitaval vastusel.

Lihtsustatult öeldes on Sixifi näol tegemist agregaatoriga: Eesti meeste lehekülg koondab ühtekokku paljude rahvusvaheliste uudisteportaalide värsked uudised ning esitab need lugejale „söödaval" kujul ette - värsketest uudistest on kasutajal näha pilt, pealkiri ja allikas - selle peale klikkides on pisut näha ka juhtlõiku. Kogu originaalartikli lugemiseks tuleb aga vajutada nupule, mis viib originaalsaidile. Sixifi robot värskendab uudistevalikut iga minuti tagant, mis tähendab, et värsked artiklid saab lugeja sealt väga kiiresti kätte.

Eesti spordisõprade seas on uus sait juba õige pisut tuntust kogunud, kuid välismaa-ambitsioonide osas koges Sixif hiljuti tagasilööke. Kõik muutus 6. jaanuari hilisõhtul ja vägagi ootamatult.

„Jõudsin koju, nägin seda postitust ja helistasin kohe Sixtenile. Ütlesin talle, et nüüd on küll pahasti," meenutab Pajumets märgilist hilisõhtut.