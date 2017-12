Läänemere karikaturniiri ajal toimuval koolitusel esinevad Varrak ja Müürsepp

3.-5. jaanuarini toimub Tallinnas Audentese Spordihoones Läänemere korvpalliturniir noortele, Baltic Sea Basketball Cup, millest võtavad osa Eesti, Soome, Rootsi ja Läti noortekoondised.

Kolmel päeval peetaval turniiril osalevad eelpool mainitud riikide U16 ja U18 vanuseklasside rahvuskoondised. Eesti Korvpalliliidu liigade ja võistluste juhi Henri Ausmaa sõnul on BSBC näol tegemist noortekoondiste jaoks väga olulise võistlusega.

“Antud vanuseklassidele on see esimesele treeningkogunemisele järgnev turniir, kus treenerid saavad jälgida, millises seisus mängijad on. Koondised saavad katsetada nii koosseisu kui taktikaga. Ajalugu on näidanud, et turniirile ei tule kõik kandidaadid välisliigadest, mis annab võimaluse Eestis mängivatele noortele end tõestada.”

Noormeeste U18 koondist juhendavad peatreener Indrek Reinbok ning treenerid Kris Killing ja Jüri Pritšin. U16 poiste peatreener on Marko Parkonen. Treenerid Rein Raam ja Martin Rausberg.

U18 neidude koondise peatreeneri rollis on Märt Kermon. Abitreenerid Andra Viirpalu ja Mailis Pokk. Tütarlaste U16 koondise eesotsas on prantslane Pierre Bressant ning abitreenerid Quentin Hillsman ja Marek Koitla.

Turniiri raames toimuvad kahel päeval Kristiine Pallimängude Majas ka treenerite täiendkoolitused.

Kolmandal jaanuaril on koolituse teemaks pikkade mängijate individuaalne arendamine. Milliseid oskusi vajavad pikad mängijad tippkorvpallis läbilöömiseks ja kuidas neid arendada?

Koolitust viivad läbi Alar Varrak ja Martin Müürsepp. Neli akadeemilist tundi kestev koolitus hõlmab endast teooriat ja praktilisi näited. Treeningpartnerina on kaasatud Joosep Toome.

Neljandal jaanuaril viib Alar Varrak läbi koolituse mängijate individuaalsetest oskustest tänapäeva tippkorvpallis. Nelja akadeemilise tunni jooksul räägitakse, milliseid tehnilisi ja taktikalisi oskusi vajavad mängijad läbilöömiseks tippkorvpallis ja kuidas neid arendada. Lektor jagab oma kogemusi CSKA, BC Kalev/Cramo ja meeste koondise tegevuse põhjal.

Huvitav fakt: 2011. aasta alguses mängis Läti U16 koondises BSBC turniiril Läti NBA staar Kristaps Porzingis, kes mängus Eesti vastu pääses platsile vaid kolmeks ja pooleks minutiks, skoori noormees ei avanud. Eesti võitis kohtumise 80:61. Meie parimana tõi toona Sten Olmre 16 silma.