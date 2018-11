Laane koduklubi sai Panathinaikose taustaga peatreeneri

Eelmisel nädalal lahkus omal soovil Ippokratise eesotsast Savvas Simeonidis, keda ei rahuldanud klubi organisatoorne pool. "Mänedžerid mitut puhku vahetusid ning asjaajamine jäi unarusse," selgitab Delfile tausta Kosi saarel korvpalli mängiv Laane.

Uueks peatreeneriks sai Konstantinos Papadopoulos, kes on varasemalt üle kümne aasta juhendanud Ateena Panathinaikose noortetiime ja Kreeka noortekoondisi. Mullu kohtus ta U16 Euroopa meistrivõistlustel ka Eestiga. "Teda peetakse väga heaks noortetreeneriks, täismeestega on ta seni kokku puutunud vähe," teab Laane. "Kohaneme Papadopoulose nägemuse ja nõudmistega. Homme peame tema käe all teise mängu. Uue juhendaja debüüdi võitsime teisel lisaajal, ehkki pidanuks võitma normaalajal kahekümnega," lisab Laane.

Esimest hooaega nii kõrgel tasemel tegutsev Ippokratis kuulub hetkel esiliiga keskmike hulka. Seitsmest mängust on võidetud neli. Sel nädalavahetusel kohtutakse endast tagapool asetseva Mesolongi Charilaos meeskonnaga.

******

Varasemalt on peatreeneri vahetuse üle elanud ka Sten Soku koduklubi Saloniki Iraklis.

"Põhiturniiri neljandas voorus saime keskpäraselt meeskonnalt tappa ja treener Lefteris Hatzikiriakidis löödi minema. Nüüd oleme kuu aega ränka vaeva näinud, et uue peatreeneri Kostas Mexas´ega asju paika saada. Kuna iga mäng on hästi oluline, siis põhiline on see, et kuidagi need võidud kätte saaks. Pole vahet, mida statistika näitab. Kui mängid hästi, aga saad tappa, on asjad halvasti. Kui kehva mänguga meeskond võidab, on kõik õnnelikud," kirjeldab Sokk Kreekas valitsevat mõttemaailma. Võitude osas on praegu hästi, seitsmest mängust on võidetud kuus.