Kuusmaa: raha on motivaator, kuid ei tee sind paremaks treeneriks

Tillukese Rapla meeskonna korvpalli meistriliiga hõbedale viinud Aivar Kuusmaad võib pidada hooaja suurimaks võitjaks.

Mõned päevad pärast hooaja viimast mängu oma kodumaja terrassil istudes ei taha Kuusmaa suurima õnnestuja rolli endale võtta, kuid möönab, et kogukond, klubi juhid ja sponsorid võivad Rapla Avis Utilitase meeskonnaga rahule jääda. „Poolfinaali Tartuga olin ammu oodanud, sest teadsin, et Kalev/Cramot ei suuda me seerias hammustada. Nüüd on ka finaalis mängitud ja tuleb tunnistada, et selles saavutuses oli natuke sensatsiooni,” sõnab ta.

Aivar Kuusmaa, kas Rapla oli tänavu parem meeskond kui Tartu Ülikool?

Kindlasti oli Rapla mingis elemendis Tartust parem, kuid vaadates eelarveid ja komplekteeritust, oleks pidanud Tartu ise parem olema.

Ent Tartu heitles meistriliiga põhiturniiril esikoha eest ja sai Balti liigas pronksi, Rapla ei jõudnud selles sarjas kuhugi.

Kõigepealt paneks paika Balti liiga formaadi – kas see on õige? Sellise turniirisüsteemiga ei jõua me kunagi nelja tugevama hulka. Tegelikult tuleks ka Eesti meistrivõistlustel lõpetada ära see jama, et Tartu mängib kodus ühe ja väljas kaks ringi ning Kalev peab väljas kaks mängu ja kodus ei mängi üldse. Teeks kõigile võrdsed võimalused ja siis igaüks otsustab, millist sarja lisaks mängib. Aga meid aitas tänavu korraliku tulemuseni ka heade asjade kokkusattumus.

Läbi terve aasta?

Terve aasta! Tähtede seis kuidagi soosis meid rohkem.