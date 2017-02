„Tunnen teda paremini kui oma naist!” naljatas Tartu Ülikooli korvpallimeeskonna peatreener Gert Kullamäe, kui oli kodumaises treenerite duellis võitnud oma parimat sõpra, Rapla Avise juhendajat Aivar Kuusmaad.

Kahe kossukuulsuse sõprus on kestnud juba üle 20 aasta ja kandunud edasi isegi järgmisele generatsioonile. „Arvan, et tunnen ikka oma naist paremini kui Gerti,” vastab Kuusmaa naerdes küsimusele, keda tema paremini tunneb. Kuigi Eesti korvpallisõpradele on need kaks meest jäänud meelde kui ühe ajastu mängijad, käisid nad esimest korda koos platsil alles meesteklassis. Tutvust sobitati aga juba mõned aastad enne seda. „Esimene kohtumine võis olla kas 1985. või 1986. aastal. Olin siis 15-aastane, tema 19 ja läksime Tallinna lennujaamast Moskvasse Nõukogude Liidu koondise laagrisse. Aivar oli juunioride- ja mina noortekoondises. Sellises eas oli meie vanusevahe veel selline, et mina olin ikka veel poisike, tema juba juunior,” meenutab Kullamäe.