Tanel Kurbas ja Södertälje Kings kindlustasid Rootsi korvpalli kõrgliigas põhiturniiri kolmandat kohta olles üle lähirivaalist Uppsalast 65:60.

Kurbas kuulus võitjate algviisikusse ja teenis mänguaega pea 32 minutit. Nii punkte, lauapalle, korvisööte kui vaheltlõikeid kogunes kaks. Põhiaur läks kaitse peale, eestlasest ääremängija tegi kohtumise jooksul vaid kaks pealeviset.

Södertälje resultatiivseim oli 22 punktiga lätlane Davis Lejasmeiers.

Tabeli tipp on Rootsi liigas väga tihe. Kolmel esimesel meeskonnal BC Luleal, Norrköping Dolphinsil ja Södertäljel on 22 võitu. Kahel paremal kaotusi kaheksa, Södertäljel üheksa. Turniiritabeli neljas on Uppsala (18/12).