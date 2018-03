Kullamäe sai tiimikaaslaseks Kaunase Žalgirises mänginud ameeriklase

Saksamaa Bundesligasse püsimajäämise eest võitlev Erfurt tõi tagamängija kohale 30-aastase ameeriklase Jerome Randle´i. Suurte kogemustega mängumees on viimased hooajad pallinud Austraalia liigas, kus ta tänavu oli erilises hoos, olles nii parim sööduandja kui suurim punktiviskaja.

Randle on Dallas Mavericksi eest osalenud NBA hooaja eelsetes mängudes (2011), tulnud Kaunase Žalgirisega Leedu meistriks (2016) ja esindanud EM-finaalturniiril Ukraina koondist.

Randle peaks Erfurti eest Bundesligas debüüdi tegema 11. märtsil. Meeskond on liigatabelis eelviimasel 17. kohal, kaks viimast langevad järgmiseks hooajaks aste madalamale.

.@jerome_randle becomes the first player to lead the NBL in both points AND assists per game since his @SydneyKings coach @AndrewGaze10 did it way back in 1989 😱 #NBL18 pic.twitter.com/2Ha02Jia1F— NBL (@NBL) February 20, 2018