Kullamäe: õige olnuks lahkuda pärast meistriks tulekut

Gert Kullamäe otsustas Tartu meeskonnast lahkumise sisimas kohe pärast poolfinaalis saadud kaotust.

Eelmine päev oli tähendanud kogu Tartu korvpalli jaoks pika ajastu lõppu. 13 aastat järjest olid tartlased mänginud Eesti meistriliiga finaalis, kuid seekord komistati poolfinaalis Rapla Avis Utilitase otsa. Viimased viis ja pool hooaega peatreenerina tegutsenud Kullamäe tundis, et keegi peab selle eest vastutama ja see keegi on tema ise. Otseselt lahkumisest ta toona ei rääkinud, sest enne oli vaja pidada kolme võiduni kestev pronksiseeria. Meeskonna mõttes tundus nii talitada ausam.